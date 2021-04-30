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تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني في الغرفة التجارية بأسوان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة أسوان برئاسة المحاسب محمد أبوالقاسم رئيس الغرفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها،  بدءا من العام الجديد، بهدف تعزيز ودمج وتنمية مواردها، وتخفيض التكلفة وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تكنولوجيا التقنيات الحديثة.

في سياق آخر، تعقد الغرفة دورات تدربيية للعاملين لصقل ورفع مهاراتهم للتعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني، في إطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتعميم المنظومة.

ويجرى حاليًا تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالغرفة، وتحسين مناخ بيئة العمل

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