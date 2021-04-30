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أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل 'كله بالحب'

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذساعات الحلقة 18من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة.

وشهدت الحلقة محاولات أحمد السعدني ' طارق'التقرب مه طليقة صابرين والتي تقوم بدور إلهام ويريد العودة إليها مرة آخرى، كما تحاول ريم البارودي -كاريمان، في التقرب من سامر المصري -صبحي ولكنه بعرف نواياها ويتجاهلها.

وتوالت الأحداث واتفق مصطفي درويش - كراكيبو، مع طارق، ضد إلهام بقيام كراكيبو بإقناعها أنه تغير من أجلها، وجعلها تقبل العودة له مرة آخرى، مقابل الحصول منه على بعض المال.


تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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