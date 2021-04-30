ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر جبل الجرمق في إسرائيل إلى 44 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار جسر جبل الجرمق في شمال إسرائيل، إلى حوالي 44 قتيلا، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.





جاء ذلك في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.





هذا، يحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.



