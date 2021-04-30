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شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة السابعة عشر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2"  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

القبض على أبو عبيدة
قبض زكريا يونس على أبو عبيدة أحد أهم المنظمين للعمليات الإرهابية في حديقة بدر.

انضمام يوسف الرفاعي للأمن الوطني
انضم يوسف الرفاعي للأمن الوطني وأخذ مكتب الشهيد محمد مبروك.

يوسف الرفاعي يجهز لزواجه من عاليا
يجهز يوسف الرفاعي للزواج من عاليا حيث قررا إلغاء حفل الزفاف و من المقرر أن يجهزو للسفر في أي مكان لشهر العسل.

همام عطية يجهز لعملية إرهابية
جهز الإرهابي همام عطية ومعه عدد من الشباب لعملية إرهابية كما ملأ منزله بالمتفجرات.

استشهاد النقيب ضياء فتحي عبد الجواد
استشهد النقيب ضياء فتحي عبد الجواد وخبير المفرقعات أثناء محاولة افساد قنبلة أمام قسم الطالبية و لكنها انفجرت به.



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