عاجل.. الأرصاد لـ المواطنين: يمكنكم تخفيف الملابس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا قالت فيه إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، ويمكن تخفيف الملابس.





وقالت الهيئة في بيانها: "استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة ٣٦ درجة فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة على هذا المنوال خلال الأيام المقبلة كما تنشط الرياح نشاطا نسبيا خاصة أوقات المساء".



