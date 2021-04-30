محافظ أسوان يمنع مظاهر الاحتفال خلال فترة الأعياد المقبلة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمنع أي مظاهر للإحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقًا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.





جاء ذلك ضمن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



وشدد "عطية"، على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حدائق النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، فضلًا عن المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وشاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.





وأكد محافظ أسوان على ضرورة التعامل بحسم مع "المولات" و"الكافيهات" والمقاهي وقاعات المناسبات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي وتجنب الإاتلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.