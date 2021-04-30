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العظى تصل لـ41.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 إبريل 2021، 18 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- حار على السواحل الشمالية.
- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة
أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 العظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 35
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 العظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 العظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 38
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 35

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