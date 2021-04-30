الفجر الفني مشاهير الفجر الفني Advertisements ديفوس ميدس تعود للدراما بعد غياب طويل الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:33 ص أحمد جمال أحمد Advertisements أخبار تهمك عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل منذ حوالي 4 ساعات لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا منذ حوالي 20 ساعة صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات منذ حوالي 5 ساعات عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي منذ حوالي 14 ساعة عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال منذ حوالي 11 ساعة قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه منذ حوالي 19 ساعة عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز منذ حوالي 10 ساعات أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري منذ حوالي 11 ساعة عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية" منذ حوالي 8 ساعات صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي منذ حوالي 4 ساعات بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة منذ حوالي 6 ساعات عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة منذ حوالي 6 ساعات Advertisements