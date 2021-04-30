Advertisements
نيكول كيدمان تواصل تصوير مشاهد Being The Ricardos
الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:57 ص
أحمد جمال أحمد
Advertisements
ظهرت النجمة نيكول كيدمان في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلم Being The Ricardos المستوحى من أحداث حقيقية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهرت بها نيكول متنكرة في الشخصية التي تجسدها بالفيلم.
وتجسد نيكول شخصية الممثلة الكلاسيكية لوسي بال، والنجم خافيير بارديم يجسد بالفيلم شخصية ديسي ارناز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements