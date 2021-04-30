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نيكول كيدمان تواصل تصوير مشاهد Being The Ricardos

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة نيكول كيدمان في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلم Being The Ricardos المستوحى من أحداث حقيقية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهرت بها نيكول متنكرة في الشخصية التي تجسدها بالفيلم.
وتجسد نيكول شخصية الممثلة الكلاسيكية لوسي بال، والنجم خافيير بارديم يجسد بالفيلم شخصية ديسي ارناز.

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