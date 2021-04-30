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جال جادوت تكشف عن تفاصيل فيلمها القادم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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وقعت النجمة جال جادوت عقدا لإنتاج وبطولة عمل سنينمائي جديد سيكون مستوحى في احداث من رواية باسم Meet Me In Another Life.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن جال، ستشارك في انتاج العمل، إلى جانب تجسيد دور البطولة به، ومن المقرر أن تختار طاقم نجومه بعد الاستقرار على مخرجه.
وكان قد طرح لجال جادوت مؤخرا، الجزء الثاني من فيلم "ووندر وومان"، ولم يحقق النجاح المرجو منه بسبب أزمة كورونا.

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