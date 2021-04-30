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الحضرة تستضيف الهلباوي في سهرة رمضانية بالأوبرا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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 قدمت فرقة الحضرة للانشاد الصوفى، تجليات روحانية سمت بوجدان جمهور الاوبرا المصرية خلال الامسية الرمضانية التى اقيمت على مسرح النافورة وشهدت التزام كامل بالاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتمثلت فى التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد المكانى وارتداء الاقنعة الطبية . 

وخلال الامسية استضافت الفرقة المنشد على الهلباوى ليؤدى معهم روضة العشاق وذكر النبى ، ووسط تفاعل كبير من الحضور  انطلقوا فى مناجاه مع الله وانشدوا اشعارا فى الذكر والمديح اعتمدت علي جمل لحنية مبتكرة وايقاعات تناسب روح القصائد الصوفية كان منها لقد اتيت ، عليك يا منيتى سلامى ، نحن فى ساحة الحسين نزلنا ، يا وردى ، حسبى ربى جل الله ، نسيم الوصل ، ال طه ، مدد يا سيدة ، يا ساكن البطحاء والى باب الكريم .

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