فضيحة تحرش جنسي جديدة في الوسط الفني ببريطانيا





أعلنت أكاديمية السينما البريطانية أن الأكاديمية جردت مؤقتًا الممثل، نويل كلارك، من جائزتها للإسهام في تطوير التصوير السينمائي، بسبب مزاعم بضلوعه بالتحرش الجنسي.

وقال بيان لأكاديمية السينما البريطانية: " في ضوء مزاعم سوء السلوك الجسيم من جانب نويل كلارك، والتي نُشرت مساء يوم الخميس في صحيفة الغارديان، قررت أكاديمية السينما البريطانية تعليق عضويته وإلغاء جائزته الخاصة بتطوير السينما مؤقتا. هذا الإجراء يسري مفعوله على الفور وسيظل ساريا حتى إشعار آخر".





ونفى نويل كلارك بشكل قاطع الاتهام بالاعتداء الجنسي، مشيرا إلى أنه يعتزم الدفاع عن نفسه ضد هذه التصريحات الكاذبة.





وقال في هذا الشأن: "طيلة مسيرتي الفنية التي استمرت عشرين عاما، كنت أضع الشمولية والتنوع في المقدمة. خلال هذا الوقت، لم يترك أي شخص شكوى ضدي. إذا شعر أي شخص عملت معه بعدم الارتياح أو عدم الاحترام من قبلي، فأنا أعتذر بصدق".





وكانت صحيفة الغادريان قد نشرت مقالا عن 20 امرأة اتهمن كلارك بأنواع مختلفة من التحرش الجنسي، لا سيما السلوك غير اللائق جنسيا في مواقع تصوير الأفلام.



