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هل ينهي ميلان سلسلة النتائج السلبية في الكالتشيو؟

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:30 ص
ميلان
ميلان
أميرة فطيم
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يستضيف فريق ميلان نظيره بينفينتو، غدا السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى ميلان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بينفينتو لمصالحة جماهيره الغاضبة؛ بعد الهزيمتين المتتاليتين التي تعرض لهما على يد ساسولو بهدفيم مقابل هدف، ثم أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر يحارب بينفينتو شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار في اَخر 5 مباريات في البطولة.

وتراجع ميلان إلى المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة، برصيد 66 نقطة وبفارق الأهداف عن كلا من نابولي ويوفنتوس أصحاب المركز الثالث والرابع، فيما يتواجد بينفينتو في المركز الثامن، برصيد 31 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

ميلان رياضة الاهلي

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