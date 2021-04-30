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موعد قرعة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا ومنافسي الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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تقام اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتى يشارك بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ممثل مصر فى البطولة الأقوي إفريقيًا.

وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الثالثة عصر الجمعة بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة بي أن سبورتس.

الفرق المتأهلة:-

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني والأهلي المصري
المجموعة الثانية: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري
المجموعة الثالثة: الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر

ومن المفترض أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أى من الترجي التونسي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الوداد البيضاوي المغربي.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بينما كان سجل للأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

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