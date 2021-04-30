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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30-4-2021

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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تباينت أسعار الفاكهة خلال الفترة الأخيرة لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" نحو 21 جنيها ، وأسعار "التفاح الأصفر المستورد" سجل 20 جنيه ، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو  7.75 جنيه ، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه .

أسعار "اليوسفي" سعر الكيلو 7 جنيهات ، سعر كيلو"الفراولة" بنحو 8 جنيهات ،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7,75 جنيه ،و أسعار"الموز البلدي"  بنحو 8.75 جنيه .

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