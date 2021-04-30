تعرف على القناة الناقلة لقرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

تقام قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام اليوم الجمعة فى مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة والتى يشارك بها ممثل مصر وحامل اللقب النادي الأهلي بعدما ودع نادي الزمالك البطولة من دور المجموعات.





وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الثالثة عصر الجمعة بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة بي أن سبورتس.





الفرق المتأهلة:-





المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني والأهلي المصري

المجموعة الثانية: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر





وتذاع قرعة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي أن سبورتس.





وتقام مباراة الذهاب بربع نهائي لأبطال إفريقيا أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 21 او 22 من الشهر ذاته.



