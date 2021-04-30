Advertisements

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:01 ص
ميسي
ميسي
محمد سامي
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، حدد مصيره مع الفريق الكتالوني.

ووفقًا لقناة "TVE" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي أبلغ برشلونة، برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في الصيف المقبل.

وكان ميسي يريد الرحيل في الصيف الماضي، ولكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت رحيله وتمسكت ببقاءه حتي نهاية عقده في صيف 2021.

يذكر أنه في الساعات الأخيرة خرجت بعض الاخبار، التي تؤكد ان صاحب الـ 33 عامًا، وافق على تجديد عقده مع البارسا، وان والده خورخي ميسي اتفق مع لابورتا على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة ميسي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى