ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، حدد مصيره مع الفريق الكتالوني.





ووفقًا لقناة "TVE" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي أبلغ برشلونة، برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في الصيف المقبل.





وكان ميسي يريد الرحيل في الصيف الماضي، ولكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت رحيله وتمسكت ببقاءه حتي نهاية عقده في صيف 2021.





يذكر أنه في الساعات الأخيرة خرجت بعض الاخبار، التي تؤكد ان صاحب الـ 33 عامًا، وافق على تجديد عقده مع البارسا، وان والده خورخي ميسي اتفق مع لابورتا على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.



