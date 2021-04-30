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صفقة قوية معروضة على الزمالك.. وكلمة كارتيرون تحسم الأمر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد سامي
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قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض عمر كمال عبدالواحد جناح فريق المصري البورسعيدي، على نادى الزمالك، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي قامت بعرض الأمر، على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لحسم موقفه قبل الدخول في مفاوضات مع النادي المصري.

ويعد عمر كمال عبدالواحد من أهم اللاعبين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع محمد شريف نجم الأهلي برصيد 9 أهداف.

يذكر أن عمر يجيد اللعب في أكثر من مركز، في خط الهجوم، سواء في الجناح الأيسر، أو الجناح الأيمن.

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الكلمات المفتاحية

عمر كمال عبد الواحد رياضة الزمالك

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