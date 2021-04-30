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تعرف على موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:31 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره فولهام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فولهام، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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مباراة تشيلسي وريال مدريد فولهام تشيلسي

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