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الرئيس القرغيزي يعلن استقرار الوضع على الحدود مع طاجيكستان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، اليوم الجمعة، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان استقر، بعد اشتباكات عسكرية بين البلدين اندلعت أمس الخميس.
وأكد المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية اليوم، أن "الوضع في منطقة باتكين بجمهورية قيرغيزستان (قرغيزيا) استقر وأصبح تحت سيطرة رئيس الدولة".

وقال المكتب الصحفي إن مجموعة العمل في منطقة باتكين، التي يرأسها النائب الأول لرئيس وزراء قيرغيزيا، أرتيوم نوفيكوف، اتخذت عددا من الاجراءات لحل النزاع ومنع تصعيد التوتر على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، مقتل  13 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال النزاع الحدودي مع طاجيكستان الذي اندلع أمس الخميس.

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طاجستان الرئيس القرغيزي الحدود

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