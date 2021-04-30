Advertisements

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
Advertisements
قال نادي إدارة نادي الإسماعيلي، إنه قرر منح عضوية النادي الشرفية للنجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، ولوالده صلاح حامد محروس.

وجاء قرار الإسماعيلي، عقب تصريحات محمد صلاح في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء الماضي، والتي أكد فيها تشجيعه لنادي الإسماعيلي منذ الصغر من حب والده للنادي.

وأكد محمد صلاح أن انتمائه الشخصي داخل مصر ليس للأهلي أو الزمالك، بل للإسماعيلي.

ورد "الفرعون" على أحد الجماهير عبر يوتيوب، "أشجع الإسماعيلي منذ الصغر، مثل والدي".

 وأضاف: "أشجع الفريق منذ أن كان الدراويش يلقبون بمدرسة الفن والهندسة، أعلم أن الزملكاوية سيغضبون من هذا الأمر، لكن هذا لقب الإسماعيلي".

ووجه نادي الإسماعيلي دعوة لوالد صلاح بزيارة قلعة "الدراويش" في الوقت الذي يحدده من أجل تكريمه وإهداء درع النادي له ولنجله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاح الاسماعيلي اخبار الاسماعيلي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى