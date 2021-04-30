Advertisements

بوجبا لنجوم مانشستر يونايتد: 6-2؟ لم نحسم أي شيء بعد

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:03 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
وكالات
Advertisements

أعلن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يضمن التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد رغم الفوز في ذهاب نصف النهائي على روما بنتيجة 6-2 أمس الخميس.

سجل بوجبا هدفاً في الانتصار الكبير للإنجليز أمام روما على ملعب أولد ترافورد، مما جعلهم على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وقال لاعب خط الوسط في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة إيجابية لكن المنافسة لم تنته بعد، علينا الحفاظ على تركيزنا، ونلعب المباراة الثانية بنفس العقلية".

وأضاف: "في الشوط الأول ارتكبنا الكثير من الأخطاء، واستقبلنا هدفين، تحدثنا بين الشوطين وكان الجميع متحفزاً للشوط الثاني، أخبرنا بعضنا البعض بضرورة القيام بالأمور ببساطة وعلى الوجه الصحيح".

ويذهب الفريق الإنجليزي إلى إيطاليا الأسبوع المقبل، لخوض لقاء الإياب، وسط حالة من الارتياح، بعدما ضمن فارقاً كبيراً في مواجهة الذهاب على ملعبه في إنجلترا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد روما بوجبا الدوري الاوروبي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى