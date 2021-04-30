بوجبا لنجوم مانشستر يونايتد: 6-2؟ لم نحسم أي شيء بعد





أعلن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يضمن التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد رغم الفوز في ذهاب نصف النهائي على روما بنتيجة 6-2 أمس الخميس.





سجل بوجبا هدفاً في الانتصار الكبير للإنجليز أمام روما على ملعب أولد ترافورد، مما جعلهم على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.





وقال لاعب خط الوسط في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة إيجابية لكن المنافسة لم تنته بعد، علينا الحفاظ على تركيزنا، ونلعب المباراة الثانية بنفس العقلية".





وأضاف: "في الشوط الأول ارتكبنا الكثير من الأخطاء، واستقبلنا هدفين، تحدثنا بين الشوطين وكان الجميع متحفزاً للشوط الثاني، أخبرنا بعضنا البعض بضرورة القيام بالأمور ببساطة وعلى الوجه الصحيح".





ويذهب الفريق الإنجليزي إلى إيطاليا الأسبوع المقبل، لخوض لقاء الإياب، وسط حالة من الارتياح، بعدما ضمن فارقاً كبيراً في مواجهة الذهاب على ملعبه في إنجلترا.



