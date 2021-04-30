لجنة شئون البيئة بالفيوم تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية

- إستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والإلتزام بمواعيد الغلق بمركز ابشواي



- رئيس مدينة ابشواى: حملة مكبرة تسفر عن مصادرة ١٥ كرسي وترابيزة وسحب رخصة محل منتهية و١١ مخالفة كمامة



- إصلاح محول السنجأ طريق ابشواي النزلة وصيانة ١١ كشاف ليد







في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، باستمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، برئاسة الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، بحملة مكبرة بشوارع المدينة والقرى التابعة لمتابعة إلتزام المحلات بمواعيد الغلق المحددة، وكذلك إلتزام المطاعم والمقاهي والمخابز بالإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات واقتصار العمل بها علي خدمات الدليفري والتوصيل وكذلك حظر تداول الشيشة بين رواد المقاهي



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز أن الحملة قد أسفرت عن مصادرة ١٥ كرسي وترابيزة ومحتويات مقاهي مخالفة

وتحصيل ١١ مخالفة فورية عدم ارتداء كمامات بمعرفة الشرطة بالإضافة إلى سحب رخصة محل بقالة منتهية والتنبيه علي صاحبها وأصحاب المحلات بتعديل وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون

استهدفت شوارع المدينة وشارع المحكمة الشرعية ومجلس المدينة وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد ومناطق المحلات التجارية، وذلك بحضور كل من الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري والأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز وقوة من مركز شرطة ابشواي بقيادة العقيد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة والرائد حمادة الخولي، نائب مأمور مركز الشرطة الرائد هيثم طلبة، رئيس المباحث والنقيب محمد فاروق والنقيب مصطفي طارق، والقوة المرافقة.





علي صعيد آخر تابع السيد رئيس المركز متابعة لجنة شئون البيئة بالمحافظة للمنشآت السياحية بالوحدة المحلية بشكشوك للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا علي سلامة المواطنين

بحضور المهندسة سميرة مرزوق مديرة شئون البيئة بالمحافظة والأستاذة سعاد السيد رئيسة الوحدة.





وفيما يخص توجيهات رئيس المركز بخصوص أعمال قسم الكهرباء بالوحدة وأعمال الصيانات الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة ومحولات الإنارة العامة.



تابع سيادته صيانة وإصلاح محول كهرباء السنجأ بطريق ابشواي النزلة بالإضافة إلى صيانة ١١ كشاف إنارة ليد بمعرفة قسم الكهرباء بالوحدة بالتعاون مع هندسة كهرباء ابشواي.

