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ارتفاع عدد قتلى حادث مهرجان المتدينين اليهود في جبل الجرمق

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفع عدد ضحايا انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل إلى أكثر من 44 قتيلا، وأكثر من 100 جريح.
وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 44 شخصا قتلوا سحقا، في حشد خلال احتفال ديني، اليوم الجمعة.


وحدث التدافع عندما احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي لاحتفال لاك بوعومر السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص.

وقال شهود عيان إن الناس تعرضوا للاختناق أوالسحق تحت الأقدام في ممر ضيق مزدحم .

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن طائرات هليكوبتر نقلت الجرحى إلى مستشفيات في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات البحث والإنقاذ والفرق الطبية تدفقت فورا على مكان الحادث.

ووصف مسؤولو الإسعاف الحادث بأنه تدافع وقالوا إن 103 أشخاص أصيبوا، فيما وصف بأنه تدافع.

وقال شلومو كاتز لرويترز: "كنا نقف وننتظر اصدقاءنا، وكنا ندخل للرقص وفجأة رأينا مسعفين من ماجن ديفيد ادوم يهرولون".

ثم رأى سيارات الإسعاف تخرج "واحدة تلو الأخرى" وأدرك أن خطبا ما حدث . وقال "تنحينا جانبا بينما كانت سيارات الإسعاف تخرج وتدخل، وانتظرنا حتى تمكنا من الخروج ببطء".

ووصف رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".

وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة الذين أبدوا قلقهم من أن الازدحام يمكن أن يشكل خطر الإصابة بكوفيد-19.

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