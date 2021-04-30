ما احتمال تسلل سلالة كورونا الهندية إلى مصر؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن احتمالية تسلل سلالة كورونا الهندية المتحور إلى مصر، مشيرا إلى أن السلالة الهندية مزدوجة التحور أي الفيروس حدث له تغير مرتين، وهو السبب وراء زيادة الحالات في الهند.





وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن السلالة الهندية وصلت إلى نحو 19 دولة، مشددا على أنهم يعملون على مراقبة الحالة لمنع وصول السلالة الهندية مصر، معلقا "إن شاء الله ربنا يكرمنا ومتجيش مصر، وسنتخذ كل الإجراءات في سبيل ذلك".



