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انخفاض عدد سكان قطر وارتفاع الوفيات بنسبة 40% الشهر الماضي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال جهاز التخطيط والإحصاء في قطر إن عدد سكان البلاد انخفض إلى 2.64 مليون نسمة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الوفيات 40.4 % خلال شهر مارس الماضي.
وبحسب الإحصاء فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1789 مولودا خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة وفاة، مسجلة ارتفاعا نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في دولة قطر يبلغ 204976، أما إجمالي عدد حالات الوفاة فيبلغ 450.

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