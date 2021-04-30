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مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن الدواء الأكثر استخداما على بالعالم (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يتم رصد أي حالات خطيرة نتجت عن الحصول على اللقاح بين المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، معلقا: "محدش حصل له حاجة والناس تطمن".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن بعض اللقاحات أثناء التجارب ثبت وجود آثار جانبية لها، وتم الإعلان عنها، معلقا: "مفيش حاجة بتستخبى"، مضيفا أن عند حدوث أي أثر جانبي في مرحلة الاستخدام الإكلينيكي للقاح على مستوى عدد من الأشخاص يعلق استخدامه حتى يثبت عكس ذلك.

وأضاف أنه لا يوجد دواء في العالم ليس له آثار جانبية، منوها بأن الأسبرين والذي يعد الدواء الأكثر استخداما على مستوى العالم، قد يحمل مخاطر شديدة جدا لعدد قليل من الناس، وكذلك البنسلين قد يتسبب في ظهور أعراض جانبية للبعض.

ولفت مستشار رئيس الجمورية لشئون الصحة والوقاية، إلى ان حق المريض في التخوف أو القلق من الحصول على دواء حق مشروع، منوها بأن مصر استخدمت 3 أنواع من اللقاحات ضد كورونا، ولم يتم رصد أي أثار خطيرة، كل ما تم رصده عبارة عن ارتفاع حرارة، ألم مكان الحلق، تكسير في الجسم.

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