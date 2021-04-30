Advertisements

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهدت محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


كما ظهرت سيولة مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ نصف ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر": انتظام مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. سيولة في حركة المركبات بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نشرة المرور.. انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نشرة المرور الصباحية.. سيولة بجميع المحاور في أول أيام عام 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى