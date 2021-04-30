"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن ارتفاع درجة الحرارة لم تعد العلامة الأساسية لمعرفة الإصابة بعدوى فيروس كورونا كما كان الوضع خلال الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.



وأشارت "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، ولهذا هناك أشخاص نجتمع معهم ونفاجىء في اليوم التالي أنهم أصيبوا بفيروس كورونا رغم أن حرارتهم لم تكن مرتفعة.



وأضافت أن من أعراض الإصابة بالعدوى في الموجة الثالثة احمرار العين، تأثر حاسة السمع، ألم في الحلق، همدان في الجسم، منوهة بأن من يشعر بأي عرض غير معتاد عليه التوجه للطبيب للفحص.

