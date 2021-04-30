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القبض على متهم بتمويل "داعش" في موسكو

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اعتقل قوات الأمن الروسية بموسكو مؤسس أكبر دار نشر إسلامية في روسيا "أمة"، أسلامبيك إجايف، للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش" بمبلغ 34 مليون روبل، بحسب جهاز الأمن الفدرالي.
وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، إن المحققين، بالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية، وفي إطار البحث الجنائي،  تمكنوا من كشف تورط أسلامبيك إجايف في تمويل تنظيم "داعش".

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة ارتكاب الجريمة بموجب القانون الجنائي لروسيا، مشيرة إلى أنه بناء على طلب التحقيق، تم الاحتفاظ به في انتظار مواصلة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن إجايف منذ عام 2012، عقد "اجتماعات سرية عديد المرات مع نظرائه، مع أشخاص آخرين، وتلقى منهم أموالا كانت مخصصة لتمويل تنظيم "داعش" لاحقا، وقام بتحويل أكثر من 34 مليون روبل (أكثر من 455 ألف دولار)، إلى أشخاص مطلوبين في روسيا لارتكابهم جرائم إرهابية.

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موسكو متهم داعش

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