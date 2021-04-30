ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

نستعرض لكم زوار الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الاسبوع ال 34 من الدوري والمقرر له الجمعة الثلاثين من أبريل الجاري.





واستمر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في صدراة الهدافين، بعدما سجل هدف في مباراة فريقه أمام غرناطة، والتي انتهت لصالح الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف ليفقد بذلك الفريق الكتالوني فرصة انفراده بصدارة الدوري الإسباني.





ويحتل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وصافة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدف وبفارق 5 اهداف عن المتصدر ليونيل ميسي صاحب ال26 هدف.





في حين يحتل جيرارد مورينو، لاعب فياريال المركز الثالث وفي رصيده 20، ويتبعه لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد وسجل 19 هدفًا.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

- ليونيل ميسي.. 26 أهداف

2- كريم بنزيما.. 21 أهداف

3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف

4- لويس سواريز.. 19 أهداف

5- يوسف النصيري .. 17 أهداف

6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف

7 – اياغو اسباس .. 13 أهداف

8 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف

9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف

10 – روجر مارتي .. 11 اهداف