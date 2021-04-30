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تعليق العامري فاروق على جدول الأهلي في الدوري المصري

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على جدول الدوري المصري، الذي اعلنها اتحاد الكرة المصري.


وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إن حديث اتحاد الكرة غير مظبوط تماما، وان جدول الدوري لابد مراعاة الفرق الذي بتلعب باسم البلد.

وأضاف:" لابد من وضع القواعد المضبوطه لادارة الكر القدم، موضحا ان الموضوع أبسط من تصدر مشكله انه مجبر على انتهاء الدورى في ميعاد معين".


وتابع:"اللي يقدر احد لابد ان يكون إيجابي على ملفات ترفع اسم بلاده في الخارج".

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