تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 30-4-2021، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.



