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رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد العمال
الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:46 ص
ريهام على
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تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر المخلصين بمناسبة عيد العمال.
وأكد، أن عيد العمال بمثابة عيد للجهد والعطاء والإنتاج، حيث إن المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن ما كانت لتتم إلا بسواعد عمال مصر المجدين الذين لا يبخلون بأي نقطة عرق لتنفيذ مهاهم.
وتابع رئيس جامعة الفيوم: "فتحيه إجلال واحترام وتقدير لعمال مصر في مختلف القطاعات، لما يقدموه من دور وجهد بارز وفعال في دفع عجلة التنمية في البلاد، فهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتعمير والتنمية الاقتصادية".
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