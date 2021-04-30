رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد العمال

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر المخلصين بمناسبة عيد العمال.





وأكد، أن عيد العمال بمثابة عيد للجهد والعطاء والإنتاج، حيث إن المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن ما كانت لتتم إلا بسواعد عمال مصر المجدين الذين لا يبخلون بأي نقطة عرق لتنفيذ مهاهم.



