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انفوجراف.. كيف تتجنب النحافة في رمضان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
ملك هشام
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يعاني الكثيرون من النحافة في شهر رمضان الكريم، كعرض يصاحب أداء فريضة الصيام من شروق الشمس إلى مغربها، والشهر بطبيعته قد يجعل المصابين بالنحافة عرضه لفقدان الوزن أكثر من غيرهم إن لم يتداركوا الأمر سريعًا.

وعبر الانفوجراف التالي نقدم نصائح لمقاومة النحافة واكتساب الوزن والسبيل لذلك هو تناول طعام يحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ولكي تضمن اكتساب الوزن بسرعة وسهولة عليك بإتباع الآتي:-

تناول الألبان كاملة الدسم:
يمتاز الحليب باحتوائه على الكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان وبعض الفيتامينات والمعادن الأخرى فإذا كنت تعاني من فقدان الوزن عليك بتناول الحليب كامل الدسم مرتين باليوم مع إضافة الشوفان أو التمر، فيحتوي مقدار من الحليب كامل الدسم على ٦٠ سعرة حرارية إضافية عكس مقدار من الحليب خالي الدسم

تناول الأجبان كاملة الدسم:
يمتاز الجبن باحتوائه على كميات كبيرة من الدهون فجميع أنواع الجبن تعمل بالتأكيد على زيادة الوزن بالإضافة إلى كميات البروتين الحيواني بها وبذلك تعطي الوزن الصحي

الإكثار من النشويات:
فالبطاطس من النشويات التي تزيد الوزن لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات وبالتالي تسبب زيادة الوزن والسمنة والذرة أيضا من من النشويات التي تسبب زيادة سريعة في الوزن لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية ويحب أيضا تناول الأرز لأنه غني بالسعرات الحرارية.

الإكثار من المكسرات:
أن تناول كميات كبيرة من المكسرات تسبب زيادة في الوزن لأنها غنية جدا بالسعرات الحرارية ولكن يجب الابتعاد عن تناول المكسرات النية لأنها لا تحفز زيادة الوزن لافتقارها إلى السكريات لذلك أنصح بتناول المكسرات المحمصة والمنكهة لأنهما يحتويان على سعرات حرارية عالية بالإضافة لاحتوائهما على نسبة عالية من السكريات

الاعتماد على الخبز الأبيض:
فتناول الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض يؤدي لارتفاع نسبة السكر في مجرى الدم بشكل سريع وتحطمه السريع سيزيد من الشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناوله مما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية خلال اليوم وبالتالي زيادة الوزن وإن كان وزنك أقل من ٤٥ فيجب عليك تناول الخبز الأبيض مع الجبن أو بيض مطبوخ بالزبدة

ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار:
يجب ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات على الأقل، حيث يكون الجسم قد استعاد توازنه لبناء العضلات بعد تناول كميات مناسبة من الأغذية والمكملات التي تساعدهم على تحقيق هدفهم بشكل صحي، وابتعد عن ممارسة الرياضة قبل الإفطار لأنها تسبب فقدان الوزن.
انفوجراف.. كيف تتجنب النحافة في رمضان
انفوجراف.. كيف تتجنب النحافة في رمضان

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