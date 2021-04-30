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ماجد النفيعي يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي السعودي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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أعلن ماجد النفيعي، تقديم أوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي السعودي، ليصبح بذلك المرشح الثاني لرئاسة النادي مع المرشح زياد اليوسف الذي سبقه بتقديم أوراق ترشحه.

وقال النفيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"إستجابة لرغبة محبي وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلا الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وسبق لماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي قبل عامين، غير أن النادي يمر بظروف مالية وإدارية صعبة خلال هذه المرحلة، أدت لاستقالة عبدالإله مؤمنة وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي من قبل وزارة الرياضة.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة.

وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي الأحد الماضي.

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