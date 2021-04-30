



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021





الأهلي ضد الجونة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport





البنك الأهلي ضد سيراميكا – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport 2



