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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021

الأهلي ضد الجونة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport   

البنك الأهلي ضد سيراميكا – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport 2

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