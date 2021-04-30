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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021
الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:52 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 30-4-2021
الأهلي ضد الجونة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport
البنك الأهلي ضد سيراميكا – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport 2
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