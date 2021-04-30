Advertisements
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 30-4-2021
الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:53 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 30-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 30-4-2021
استقلال طهران - إيران ضد الشرطة – العراق - الساعة الثامنة إلا ربع مساءا
الهلال - السعودية ضد شباب الأهلي دبي – الإمارات – الساعة التاسعة مساء
استقلال دوشنبه - طاجيكستان ضد اجمك – أوزبكستان – الساعة التاسعة مساء
الدحيل - قطر ضد الأهلي – السعودية – الساعة العاشرة والربع مساء
Advertisements