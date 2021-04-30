



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 30-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 30-4-2021





استقلال طهران - إيران ضد الشرطة – العراق - الساعة الثامنة إلا ربع مساءا





الهلال - السعودية ضد شباب الأهلي دبي – الإمارات – الساعة التاسعة مساء





استقلال دوشنبه - طاجيكستان ضد اجمك – أوزبكستان – الساعة التاسعة مساء





الدحيل - قطر ضد الأهلي – السعودية – الساعة العاشرة والربع مساء



