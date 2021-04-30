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"القومي للبحوث" يكشف آخر تفاصيل إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، آخر تفاصيل العمل على إنتاج لقاح مصري ضد كورونا، مشيرا إلى أن العمل في مرحلة متقدمة.

وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، إلى أن تصنيع اللقاح المصري مر بعدد من المراحل مثل باقي لقاحات كورونا على مستوى العالم، حيث مر بمرحلة الاختبارات السريرية الأولى والثانية والثالثة، وتم تقديم تقرير للهيئة الدواء عن كل مرحلة مراحل اللقاح للانتقال إلى المرحلة الذي تليها.

وأضاف أستاذ الفيروسات، أن كل لقاحات كورونا توفر حماية للشخص، وتفاوت درجة الحماية ما بين 60 إلى 94%.

ولفت، إلى أنهم يعملون على إنتاج أكثر من لقاح مصري ضد كورونا، منهم نوعا يشبه آلية عمل اللقاح الصيني، معلقا: "ده ورقه ماشي وقرب يخلص"، ولقاح آخر يشبه فكرة لقاح "أسترازينيكا"، ودرجة الأمان في اللقاحين عالية جدا، ولا يتسبب في أي أضرار.

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لقاح كورونا المصري كورونا المركز القومي للبحوث الفجر أسترازينيكا

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