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7.7 مليار جنيه استثمارات للوزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 7.7 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينتى بني سويف الجديدة، والفشن الجديدة.

وقال وزير الإسكان: إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة بنى سويف من 2014 وحتى الآن، 18972 وحدة سكنية، منها وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تأهيل المنازل، وغيرهما، كما تم تطوير 16 منطقة غير آمنة، وتم وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات خدمية، وتنفيذ مشروعات طرق بإجمالى أطوال 15 كم.

وأضاف الوزير، أنه تم وجار تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، منها محطة مياه أبوسليم وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميانـة، بطاقة 9 آلاف م3/يوم، وتم وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، وتم وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ35 قرية بالمحافظة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى مــا تــم انفاقــــه بمدينة بني سويف الجديدة، من 2014 وحتى الآن، بلغ 3.503 مليار جنيه، فى قطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق، حيث تم تنفيذ 5304 وحدات سكنية، بالإسكان الاجتماعي، وتم وجارٍ تنفيذ 21 مشروعاً خدمياً، بجانب مشروعات الطرق والمرافق.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى مــا تــم انفاقه بمدينة الفشن الجديدة، وهى ضمن مدن الجيل الرابع، التى تم البدء فى تنفيذها مؤخرا، بلغ 358 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 512 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، و4 مشروعات خدمية، وتنفيذ شبكات مرافق المرحلة العاجلة بمساحة 150 فداناً، ومشروعات الطرق.

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مركز الفشن بنى سويف

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