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محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن جهود الوصول إلى حل سياسي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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الرياض – مباشر: بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائهما لاستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية ، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

كما حضره القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن السيد كريستوفر هينريل

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ولي العهد محمد بن سلمان المبعوث الامريكي

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