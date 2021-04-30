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مدرب الاسماعيلي يعلق على استبعاد عواد من قائمة الزمالك أمام المقاولون

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
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علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الاسماعيلي، على استبعاد محمد عواد حارس الزمالك من قائمة الفريق لمباراة المقاولون بالرغم من عدم وجود ابو جبل بسبب اصابته بفيروس كورونا.


وقال سعفان الصغير عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، كنت أعلم انه سيكون  هناك  مشكاله ستحدث، لوجود 4 حراس مميزين في الزمالك، وكان لا بد أن يخرج حارس للإعارة، وهو ما حدث مع محمد صبحي، الذي انتقل للاتحاد السكندري".


وأضاف :"عواد لازم يرحل عن الزمالك، لأنه غير مرغوب فيه من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريسي كارتيرون".


وعن عودة عواد مره اخري للاسماعيلي، قال، إن عودة محمد عواد في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال ومجلس الادارة، وليس للجمهور دخل في اختيار اللاعبين.

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