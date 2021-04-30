بشرط وحيد.. باولو ديبالا يستمر مع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس، مستقبله مرهون بتأهل السيدة العجوز إلي دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.









ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، يعد الأهم لدي ديبالا.









ويتواجد اليوفي في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع نابولي الثالث وميلان الرابع.









وينتهي عقد ديبالا في صيف عام 2022، ومازال الإتفاق مُعلق مع النادي بشأن تجديد عقده، مما سيجعل النادي لعرضه للبيع هذا الصيف، خوفًا من رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل.









وأتمت الصحيفة: سيكون صاحب الـ 27 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فشل يوفنتوس في التأهل إلى الشامبيونزليج.