ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 13109 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 540 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 1057 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:



ضبط عدد 13109 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13060 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1057 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 540 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات

5124 أرجيلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

