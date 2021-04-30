Advertisements

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 13109 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 540 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 1057 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 13109 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13060 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير 1057 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط 540 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات
5124 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى