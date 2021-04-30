التخطيط: أسوان لها النصيب الأكبر من استثمارات الصعيد بنسبة 17.9%

أوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجه لمحافظات الصعيد بنسبة 17.9 % من حجم الاستثمارات الحكومية فى 2021 - 2022 .









وأشار تقرير لوزاره التخطيط اليوم الجمعة إلى أن محافظة سوهاج جاءت فى المرتبة الثانية من اجمالى حجم الاستثمارات بنسبة 14.8%، وجاءت أسيوط فى المرتبة الثالثة 14%، قم قنا 10.9%، تلاه المنيا 8.5%، بنى سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادى الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.





وأكدت التخطيط فى تقريرها أن الاستثمارات الحكومية الموجه للصعيد تحقق معدل نمو بنسبة 34% مُقارنة بعام (18/2019)، فى حين تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة.





وحول نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، أوضح التقرير أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.





وأشار التقرير إلى أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.