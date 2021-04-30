Advertisements

التخطيط: أسوان لها النصيب الأكبر من استثمارات الصعيد بنسبة 17.9%

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجه لمحافظات الصعيد بنسبة 17.9 % من حجم الاستثمارات الحكومية فى 2021 - 2022 .


وأشار  تقرير لوزاره التخطيط اليوم الجمعة إلى أن محافظة سوهاج جاءت فى المرتبة الثانية من اجمالى حجم الاستثمارات بنسبة 14.8%، وجاءت أسيوط فى المرتبة الثالثة 14%، قم قنا 10.9%، تلاه المنيا 8.5%، بنى سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادى الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.

وأكدت التخطيط فى تقريرها أن الاستثمارات الحكومية الموجه للصعيد تحقق معدل نمو بنسبة 34% مُقارنة بعام (18/2019)، فى حين تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة.

وحول نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، أوضح التقرير أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

وأشار التقرير إلى أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 12 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى