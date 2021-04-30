رئيس "وفد" الفيوم فى عيد العما:ل مصر تواجه ظروفا وتحديات غير مسبوقة



قال الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، اننا ونحن نحتفل غدا السبت بعيد العمال فإننا نعبر عن عميق امتناننا واحترامنا وتقديرنا لعمال مصر ومثمنين لدورهم العظيم في خدمة الوطن وإعلاء شانه.



واكد أن حزب الوفد ومنذ تاسيسه قبل ما يزيد عن ١٠٠ عام كان داعما بشكل كبير للعمال وساعيا لتحسين أحوالهم.

فالوفد هو الذي اصدر قديما.. قوانين تنظيم النقابات العمالية والتأمين الإجباري عليهم وربط الأجر بظروف المعيشة وإلغاء قانون السخرة وأصدر قانون عقود العمل الفردي لحمايتهم من الفصل التعسفي.



ويؤكد وفد الفيوم أن العمال كانوا دائما الأساس القوي لبناء الوطن ونهضته وتقدمه حيث تتواجد بصماتهم في كل مكان على أرض مصر شاهدة على عظيم عطاؤهم وإخلاصهم لبلادهم.



واشار الى أن مصر التي تواجه ظروفا وتحديات غير مسبوقة لم يمنعها هذا عن خوض معركة مصير أخرى هي معركة البناء والتعمير والتطوير في كل ربوع الوطن مدفوعين بطموح كبير نحو واقع مغاير وظروف معيشية افضل لأبناء شعبنا في كل مكان وليس هناك من سبيل لتحقيق هذا إلا من خلال أن تدور تروس الإنتاج لتعمل بأقصى طاقاتها وتنطلق طاقات الابتكار والإبداع لترسم خطواتنا المتسارعة نحو مستقبل أفضل.



وعاش عمال مصر المخلصين سواعدا للعمل وطاقات للأمل وعاشت مصر دائما وأبدا.

