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تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد قبل قليل، المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، يرافقه العميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، جنازة وتشييع جثمان الشهيد "أحمد جمال جودة محمد بدوى" جندي بكتيبة ٨٣ صاعقة، إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه بمدينة كفر الدوار، والذى أُستشهد أمس إثر حادث برفح.

حيث احتشد الأهالى وعدد من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري، لمثواه الأخير بمركز كفرالدوار.

وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

من جانبه وجه محافظ البحيرة بدراسة إطلاق إسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان شهيد رفح بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

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