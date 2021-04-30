"القومي للبحوث" يفجر مفاجأة عن السلالات المتحورة لكورونا في مصر (فيديو)

وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، إلى أن بروتين "إس" هو الذي يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، ولهذا عندما يتم مراقبة التحورات التي تحدث لكورونا يتم التركيز على بروتين "إس".





ولفت إلى أن فيروس كورونا تحور في مصر مثل دول العالم، وتعد السلالة التي ظهرت في إنجلترا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وسلالة الهند هم السلالات الأكثر ضراوة.





ونوه بأنه من المتوقع أن تكون سلالة إنجلترا موجودة في مصر حيث أنهم بصدد معرفة انواع السلالات الجديدة الموجودة في مصر خلال أسبوع، لافتا إلى أنهم يجرون تتبع جيني للفيروسات، معلقا: "السلالات المتحورة موجودة في إسرائيل ولبنان والأردن.. واحتمال كبير أوي تكون عندنا".



قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن فيروس كورونا شهد حجما ضخما من التحورات منذ ظهوره، ولكن أكثر التحورات الهامة والمؤثرة في فاعلية اللقاحات هو التحور في بروتين "إس" حيث أنه البروتين المبني عليه معظم اللقاحات.