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الخارجية الروسية تدعو قيرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات جديدة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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دعت وزارة الخارجية الروسية قيرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث جديدة، وأكدت استعداد موسكو للمساعدة في حل أي مسائل خلافية.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح اليوم الجمعة، دعم روسيا لقرار إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان.

ودعت الخارجية الروسية البلدين إلى حل خلافاتهما بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وتصاعد الخلاف بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان أمس الخميس، وتطور إلى اشتباكات مسلحة بين جيشي البلدين.

واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القرغيزي والطاجيكي لأكثر من 6 ساعات ما أسفر عن سقوط ضحايا من االطرفين، حيث لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب 150 شخصا على الأقل، قبل أن يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحدود.

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طاجيكسان روسيا الخارجية الروسية

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