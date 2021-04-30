الخارجية الروسية تدعو قيرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات جديدة





دعت وزارة الخارجية الروسية قيرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث جديدة، وأكدت استعداد موسكو للمساعدة في حل أي مسائل خلافية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح اليوم الجمعة، دعم روسيا لقرار إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان.





ودعت الخارجية الروسية البلدين إلى حل خلافاتهما بالطرق السياسية والدبلوماسية.





وتصاعد الخلاف بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان أمس الخميس، وتطور إلى اشتباكات مسلحة بين جيشي البلدين.



