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استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة تكثيف واستمرار حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة والميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارىء تم تعقيم وتطهير مستشفيات ( الزهور والحميات والتضامن والمبرة والسلام ) والتى تشهد أعمال تطهير بشكل يومي للحد من انتشار الفيروس، وتطهير قسم شرطة الزهور ونقطة اطفاء المناخ، كما تم تعقيم مدرسة ٦ أكتوبر، ومسجد مريم وديوان حى العرب، وديوان حى الزهور.وحي الضواحي والمحكمة

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات والميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد
استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد ببورسعيد

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